Россия провалила наступление на Донбассе, потерпев огромные потери: в ISW назвали причину

Россия уже в третий раз вынуждена доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты, понесшую тяжелые потери под Угледаром.

Бои под Угледаром / скриншот видео

Новое наступление России затрудняется из-за недостаточного уровня подготовки мобилизованных солдат, составляющих большинство нынешнего состава российской армии.

В обзоре ситуации на фронте от американского Института изучения войны (ISW) говорится, что Россия уже в третий раз вынуждена доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты, понесшую тяжелые потери под Угледаром.

При этом источники в самой бригаде утверждают, что она состоит на 80-90% из мобилизованными.

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"Мобилизованные не имеют необходимого боевого опыта, который нужен для успешного ведения механизированного наступления. Эти мобилизованные, вероятно, прошли ограниченную индивидуальную подготовку, им не хватает сплоченности, профессиональной подготовки и опыта, необходимых для проведения широкомасштабных наступательных операций", – отмечают аналитики ISW.

В качестве примера приводится одно из неудачных наступлений бригады на Угледар, когда российская танковая группа наткнулась на мины. Тогда российские солдаты показали полное неумение обнаруживать минные заграждения и правильно реагировать на них.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал, что агрессор Россия в ходе своего наступления на Украину применит уже новую тактику. Враг намерен действовать в рамках так называемого ползучего наступления. Атаковать оккупанты будут на двух направлениях – востоке и юге. По мнению министра, оккупировать всю Украину враг уже не будет пытаться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Ожидаются наступательные действия на определенном направлении. Директор Кремля Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что агрессору России не удастся достичь значительных успехов в ходе своего нового наступления. Как полагает американский военный, россияне не решили свои проблемы с логистикой и кадрами. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек они не смогут осуществить прорыв.

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