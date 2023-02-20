"Вершина нашей мечты": Игнат рассказал, какое оружие уничтожит оккупантов и приблизит Украину к победе

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что прежде всего Украине нужно высокоточное дальнобойное оружие различных видов.

Игнат рассказал, какое оружие приблизит Украину к победе / Википедия, Командование Воздушных сил Украины

Для ускорения победы Украины над страной-агрессором Россией, украинской армии необходимо иметь высокоточное дальнобойное оружие различных видов, а также системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", - сказал Игнат.

Он также напомнил, что некоторые украинские военные уже проходят обучение в разных странах, включая США, где они получают опыт по использованию систем Patriot.

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"Вершина нашей мечты – это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители – это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, Shahed, – все, что является воздушными целями, кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования техники нужна многоуровневая подготовка, и американцы уже учат украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, у которых может быть желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16. Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

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