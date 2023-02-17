Польша рассматривает вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 - Дуда

Дуда подчеркнул, что пожертвование этого вооружения обеспечит важную поддержку Украины, так как позволит уравновешивать превосходство россиян в воздухе.

Дуда заявил о готовности передать Украине истребители / Офис президента, Википедия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вооруженным силам Украины нужно немедленно передать истребители, чтобы они смогли защитить свою территорию в борьбе с российскими оккупантами. В связи с этим польский президент заявил, что его страна вскоре рассмотрит вопрос о передаче Украине советских истребителей МиГ-29.

Как отметил Дуда в интервью Sky News, передача более новых самолетов требует времени для подготовки. В то же время истребителями МиГ-29 ВСУ могут пользоваться сразу, поскольку эта техника им хорошо знакома.

"Пожертвование этого вооружения Украине обеспечит важную поддержку, потому что позволит в определенной степени уравновешивать превосходство россиян в воздухе. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты МиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", - заявил президент Польши.

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В то же время Дуда подчеркнул, что только на МиГ-29 останавливаться не нужно, поскольку ВСУ нужна также и современная авиация.

"ВСУ также в будущем понадобятся современные самолеты, истребители. Все, что позволяет им иметь технологическое преимущество над Вооруженными силами России, сейчас ценно", - добавил польский президент.

Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или Миг-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайна.

"Сегодня нет дискуссии относительно передачи (самолетов Украине). Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайн", или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", - подчеркнул Войцех Скуркевич.

Как сообщал Главред, Польша к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе выступит с инициативой предоставления НАТО конкретных гарантий безопасности Украине. Такой шаг укрепит безопасность государства накануне его вступления в коллективный блок безопасности Запада. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

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