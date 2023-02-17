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Упорство ВСУ и огромная поддержка НАТО поможет Украине выиграть эту войну - Столтенберг

17 февраля 2023, 23:04
Генсек НАТО подчеркнул, что весь мир сейчас видит как украинцы противостоят тысячам солдат, которых РФ бросает на поле боя.
Столтенберг, ВСУ
Столтенберг выразил уверенность в победе Украины в войне с РФ / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал прогноз относительно того, смогут ли Вооруженные силы Украины вытеснить российских захватчиков с нашей земли к границам 1991 года.

"Война по своей природе непредсказуема, а потому мы всегда стараемся быть осторожными и не делать больших прогнозов. Но то, что мы уже видели – это сила, это сноровка украинских Вооруженных сил", - подчеркнул Столтенберг в интервью ТСН.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин думал, что возьмет под контроль Киев за считанные дни. Но украинские защитники оттеснили захватчиков на север в самом начале войны, потом на восток – на харьковском направлении, затем на юге, освободив Херсон.

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Как отметил генсек НАТО, весь мир сейчас видит как украинцы противостоят тысячам солдат, которых РФ бросает на поле боя, пытаясь снова захватить украинские территории.

"Поэтому, как по мне, храбрость, сила и упорство украинских Вооруженных сил, умноженная на все большую поддержку членов НАТО и государств-партнеров, сделает возможным для Украины выиграть эту войну. А это чрезвычайно важно, потому что в противном случае мир станет намного опаснее и уязвимее", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что директор страны-агрессора России Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины миром. Он начинает новые наступления и наносит удары по гражданской инфраструктуре. Западному миру следует продолжить в быстром темпе поставлять ВСУ оружие и боеприпасы, чтобы украинская армия смогла отвоевать свои территории и одержать победу в войне.

Также Столтенберг подчеркнул, что противостояние между Североатлантическим альянсом и Москвой может длиться очень много лет. "НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса, спровоцированного годовым вторжением российского президента Владимира Путина в Украину... Нам нужно быть готовыми к долгосрочным перспективам, это может длиться много, много, много лет", - сказал Столтенберг.

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