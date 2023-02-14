"Количество потерь огромное": генерал США поделился прогнозом, выстоят ли ВСУ в Бахмуте

Американский генерал подчеркнул, что состояние подготовки российской армии не очень хорошее, а потому у захватчиков огромные потери на Донбассе.

Генерал США оценил, выстоят ли ВСУ в Бахмуте / 93-я омбре Холодный Яр, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Вооруженные силы Украины изо всех сил держат Бахмут, не давая российским оккупантам захватить город. Сейчас на этом направлении очень сложная ситуация, ведь захватчики направляют на Бахмут большинство своих сил.

Как отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга, состояние подготовки российской армии не очень хорошее, а потому у захватчиков огромные потери на Донбассе. В то же время он подчеркнул, что в России есть еще много военнослужащих.

"Как вы знаете, Путин объявил мобилизацию, и поэтому прибывают новые военнослужащие. Несмотря на огромное количество жертв, военных у них еще много. У россиян нет успехов на поле боя, но битва продолжается. Это война на истощение", - пояснил Милли.

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Американский генерал отметил, что битва за Бахмут происходит без каких-то изысканных военных действий, это "просто череда атак, много артиллерийского огня с огромным количеством потерь, особенно с российской стороны".

По поводу того, как долго это будет продолжаться, генерал США сказал, что трудно точно сказать, ведь, по его словам, это может длиться несколько недель, а может длиться до того времени, пока россияне не истощатся.

"Очень важно выстоять в такой битве на истощение. Я не думаю, что украинцы просто сломаются и проиграют, они будут продолжать бой. Этой битве мы уделяем особое внимание и делаем все, чтобы гарантировать, что у украинцев есть все возможности, чтобы защищаться", - добавил Милли.

Кто такой Марк Милли Марк Милли — генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов, ранее — 39-й глава штаба Армии США.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК и ПЗРК, и истребительная авиация).

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