Свитан откровенно ответил, есть ли у Украины шансы выйти в этом году на границы 1991 года

Полковник запаса отметил, что после того как ВСУ получат дальнобойные ракеты, а также другое оружие, у Украины будет две стратегических задачи.

Свитан рассказал, есть ли у Украины шансы вернуться к границам 1991 года / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Если западные страны будут и впредь регулярно поставлять украинской армии все необходимое оружие, то Вооруженные силы Украины с большой вероятностью могут выйти на границы 1991 года уже в этом году. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, после того как украинские защитники получат дальнобойные ракеты, а также другое оружие, у Украины будет две стратегических задачи.

Как отметил полковник запаса, первая задача – выйти на побережье Азовского моря и зайти в Крым. То есть выход на побережье, пересечение российского сухопутного коридора, отсечение крымско-херсонской группировки от снабжения и ее оперативное окружение, а дальше, с помощью дальних ракет добивание в Крыму. Свитан подчеркнул, что это можно сделать до лета или за лето, если будет такого рода вооружение.

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"Вопрос Донбасса будет второй стратегической задачей. Скорее всего, зачистка Донбасса будет выполняться тоже после отсечения от российской территории. Для этого нужно выйти из-под Сватово на Луганск, от Луганска до Краснодона, на Таганрог, может быть западнее Таганрога, на Новоазовск (чтобы не заходить в Россию), отсечение по востоку Донецкого кряжа и его зачистка до конца года. Если такая динамика поставки вооружений будет сохранена так, как она сейчас началась, в этом году мы можем выйти на границы 1991 года", - заявил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможность ухода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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