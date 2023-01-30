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"Это неизбежный процесс": РФ готовится к выводу войск из Украины - Пионтковский

30 января 2023, 21:20
Политолог Андрей Пионтковский считает, что РФ готовится к капитуляции и устранению Путина с президентского кресла.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Россия готовится к капитуляции / коллаж фото скриншот с видео, УНИАН

РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Об этом заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает УНИАН.

Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможного отхода.

"Сразу после форума в Давосе в РФ началась паника и спустили новые "темники": "Россия – великая держава, она не может потерпеть поражение, даже если мы, борясь с блоком вооруженных до зубов 50 государств НАТО, отступим на границы 91-го года, все равно это будет наша большая победа". Реальность заставляет менять сознание и в бункере, и на Лубянке, и где угодно", - сказал Пионтковский.

Он убежден, что совсем скоро Путин может потерять свое президентское кресло, ведь Генштаб РФ с самого начала понимал "перспективы спецоперации".

"Сейчас, когда произошел серьезный передел власти во время мини-переворота, я надеюсь, что военные навяжут какой-то вариант выхода из этой ситуации ... Сам Путин уже другие песни поет. Это неизбежный процесс и он будет усиливаться", - добавил политолог.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями.

Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Прогнозы по завершению войны РФ против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее спрогнозировал масштабное наступление армии Украины в марте.

Силы украинской обороны будут освобождать свои земли в границах 1991 года. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, что Украина во второй половине следующего года вернет все свои территории. Как полагает эксперт, Россию уже зимой ждет кризис, вследствие которого Москва вынуждена будет вернуть Киеву оккупированный Крым.

Другие новости:

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