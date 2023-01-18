glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции России

18 января 2023, 15:53
Россия проиграет войну против Украины после наступления войск оккупантов весной, или даже еще раньше, считает российский историк Андрей Зубов.
ВСУ, войска РФ
Украина весной-летом победит в войне с Россией - историк / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Если Запад продолжит оказывать Украине серьезную военную помощь, а страна будет готова воевать, уже весной или летом 2023 года война с Россией закончится победой Киева. Далее будет освобождение Крыма, на которое может уйти еще несколько месяцев. Об этом заявил российский историк и политолог Андрей Зубов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что война России против Украины должна закончиться победой Украины в текущем году. Вероятно, это произойдет весной или летом. Все зависит от военной помощи Запада и готовности украинцев сражаться.

"Если нынешние тенденции в виде решимости Украины воевать и решительности Запада помогать (а шире – Рамштайнской коалиции) сохранятся, то весной – в марте-апреле (если не раньше) – война закончится. Война будет проиграна Россией или после весеннего наступления, или до него. За этим последует освобождение Крыма, на что, возможно, потребуется еще пару месяцев. Но война действительно закончится в 2023 году – или весной, или летом", - считает Зубов.

По его словам, существует также вариант, при котором война завершится подписанием договора между Украиной и Россией на условиях Киева.

"Безусловно, война завершится полной победой Украины и капитуляцией России, либо же каким-то соглашением, которое позволит Украине восстановить целостность своих границ. В случае подписания договора, русским войскам, к примеру, позволят спокойно уйти из Украины, будут оговорены репарации.… Это мягкая форма договора, которая предпочтительна. Не потому, что я русский, а потому что всегда капитуляции предшествует очень большая кровь, когда люди сражаются до последнего патрона – это не нужно ни Украине, ни России. Чем быстрее Украина и Россия придут к соглашению на условиях Киева, тем будет лучше для обеих сторон", - подчеркнул Андрей Зубов.

Прогнозы по завершению войны РФ против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее спрогнозировал масштабное наступление армии Украины в марте.

Силы украинской обороны будут освобождать свои земли в границах 1991 года. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, что Украина во второй половине следующего года вернет все свои территории. Как полагает эксперт, Россию уже зимой ждет кризис, вследствие которого Москва вынуждена будет вернуть Киеву оккупированный Крым.

Смотрите полную версию интервью историка Андрея Зубова Главреду

Война России против Украины:

Андрей Зубов новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:53

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции России

15:49

За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с МонастырскимВидео

15:33

Клименко возглавил МВД вместо МонастырскогоВидео

15:29

Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

15:28

Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели МонастырскогоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:09

Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолетаВидео

15:02

Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в БроварахВидео

14:58

"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в УкраинеВидео

14:50

Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения ГерманииВидео

Реклама
14:42

В Казахстане отменяют концерты якутской певицы, которая участвовала в Z-концерте

14:33

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселокВидео

14:07

Российскому фигуристу Костомарову стало хужеВидео

13:55

Путин разразился порцией бреда: назвал Донбасс "историческими территориями" РоссииВидео

13:46

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в БроварахВидео

13:44

Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

13:34

Катерина Кухар поделилась действенным способом справляться с тревогойВидео

13:30

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

13:26

Крушение вертолета в Броварах: "разбитая" София Ротару отреагировала на новость о трагедииВидео

13:20

"Как дальше жить, я не представляю себе": Лавров заговорил о завершении войны в УкраинеВидео

13:10

Оккупанты пытались прорваться в Бахмут: пограничники жестко остановили наступление врагаВидео

Реклама
13:09

Россия увеличила число войск в Украине: Арестович назвал цель оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 января 2023: Тельцам – энергия и свершения, а Девам – выдержка и самообладание

12:42

Трагедия в Броварах: Святослав Вакарчук назвал гибель Дениса Монастырского личной утратойВидео

12:42

Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудениемВидео

12:35

Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в БроварахВидео

12:28

"Горел, кружил и выбирал наименьшее здание": свидетель о падении вертолета в БроварахВидео

12:23

Падение вертолета в Броварах: погибли 15 человек, в том числе и дети, еще 20 - в больницеВидео

12:21

Будут купаться в деньгах: четыре знака восточного гороскопа ждет немыслимое богатство в год КроликаВидео

12:09

13 тысяч военных получат химические грелки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:08

Лунный посевной календарь на февраль 2023: когда сеять, пикировать, пересаживать и удобрять

11:58

"Мы рады, что оно далеко и не беспокоит": бывшая жена Бардаша отреагировала на его бредВидео

11:50

Анна Седокова сделала пятилетнему сыну тату: "Теперь отращиваем волосы на дреды"

11:49

"Вертолет снизился, ударился и вспыхнул": очевидец рассказал о моменте трагедии в БроварахВидео

11:25

Глава МВД Монастырский отправлялся на вертолете в одну из горячих точек – Офис президентаВидео

11:13

"Хвалили его методы": у Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе – премьер ИспанииВидео

10:25

"Хотят сохранить режим": РФ шантажирует Украину, чтобы вести переговоры на условиях Путина – РезниковВидео

10:22

В Броварах погиб Монастырский, его зам и госсекретарь МВД: что известно на данный моментВидео

10:19

Чем почистить диван от пятен: 3 эффективных способа, от которых ваша мебель будет сиять

09:31

"Это позволит перейти к переговорам": госсекретарь США назвал кратчайший путь к завершению войныВидео

09:27

Как угодить коту: 4 вещи, от которых животные без ума

Реклама
09:20

Российская певица открыто поддержала Украину

09:18

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвыВидео

09:00

Украине придется поэтапно выходить на границы 1991 года, помощи Запада все еще мало - РоманенкоВидео

08:54

"Украина пока не наступает": бои весной и летом покажут, куда двигается война – экспертВидео

08:51

Посольство России в Швеции признало, что Крым - это Украина

08:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

08:22

"Гибрид дельфина и русалки": Королёву перекосило в области грудиВидео

08:13

Нельзя класть это в стиральную машинку: какие лайфхаки могут сломать вашу технику

07:57

США могут объявить о дополнительной военной помощи Украине уже в конце этой недели

07:28

Подоляк прокомментировал увольнение Арестовича из ОПВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять