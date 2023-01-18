Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции России

Россия проиграет войну против Украины после наступления войск оккупантов весной, или даже еще раньше, считает российский историк Андрей Зубов.

Украина весной-летом победит в войне с Россией - историк / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Если Запад продолжит оказывать Украине серьезную военную помощь, а страна будет готова воевать, уже весной или летом 2023 года война с Россией закончится победой Киева. Далее будет освобождение Крыма, на которое может уйти еще несколько месяцев. Об этом заявил российский историк и политолог Андрей Зубов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что война России против Украины должна закончиться победой Украины в текущем году. Вероятно, это произойдет весной или летом. Все зависит от военной помощи Запада и готовности украинцев сражаться.

"Если нынешние тенденции в виде решимости Украины воевать и решительности Запада помогать (а шире – Рамштайнской коалиции) сохранятся, то весной – в марте-апреле (если не раньше) – война закончится. Война будет проиграна Россией или после весеннего наступления, или до него. За этим последует освобождение Крыма, на что, возможно, потребуется еще пару месяцев. Но война действительно закончится в 2023 году – или весной, или летом", - считает Зубов.

По его словам, существует также вариант, при котором война завершится подписанием договора между Украиной и Россией на условиях Киева.

"Безусловно, война завершится полной победой Украины и капитуляцией России, либо же каким-то соглашением, которое позволит Украине восстановить целостность своих границ. В случае подписания договора, русским войскам, к примеру, позволят спокойно уйти из Украины, будут оговорены репарации.… Это мягкая форма договора, которая предпочтительна. Не потому, что я русский, а потому что всегда капитуляции предшествует очень большая кровь, когда люди сражаются до последнего патрона – это не нужно ни Украине, ни России. Чем быстрее Украина и Россия придут к соглашению на условиях Киева, тем будет лучше для обеих сторон", - подчеркнул Андрей Зубов.

Прогнозы по завершению войны РФ против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее спрогнозировал масштабное наступление армии Украины в марте.

Силы украинской обороны будут освобождать свои земли в границах 1991 года. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, что Украина во второй половине следующего года вернет все свои территории. Как полагает эксперт, Россию уже зимой ждет кризис, вследствие которого Москва вынуждена будет вернуть Киеву оккупированный Крым.

Смотрите полную версию интервью историка Андрея Зубова Главреду

Война России против Украины: