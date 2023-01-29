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"Нужно формировать новые резервы": офицер ВСУ прогнозирует долгую войну в Украине

29 января 2023, 00:02
Офицер ВСУ не исключает, что война в Украине продлится минимум 2 года.
Украинские военные, ВСУ
Война в Украине может продлиться еще два года / 93-я ОМПБр Холодный Яр

Война в Украине продлится еще долго, возможно, даже 2 года. Об этом заявил офицер ВСУ Мирослав Гай, сообщает Эспрессо.

Украине необходимо формировать новый полноценный резерв военных. Все из-за того, что на фронте до сих пор продолжаются ожесточенные бои, которые уносят жизни украинских воинов. Сейчас есть потребность в доукомплектовании боевых бригад.

"Весь резерв, который у нас был, мы уже применили в боях. Сейчас, насколько я понимаю, по распоряжению президента Украины и по соответствующим действиям командования ВСУ будут формироваться новые резервы. Мы должны понимать, что у РФ огромный мобилизационный ресурс, даже если его занизить вдвое, то это миллионы и миллионы людей", - сказал Гай.

Офицер ВСУ обратил внимание на то, что западные партнеры наращивают производство снарядов 155 мм, которые необходимы для Украины. Он ссылается на американских аналитиков, которые убеждены, что война в Украине продлится минимум два года.

"Загадывать не хочу, но когда делаются такие заявления, то за ними стоят мощные серьезные расчеты. Поэтому я рассматриваю, что у нас война будет долгой и Украине нужно формировать профессиональные и обученные резервы", – добавил офицер.

Ранее Данилов также отмечал, что к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля армия страны-агрессора России может активизировать боевые действия и перейти в полномасштабное наступление. Оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин захотел расширить территорию РФ, и поэтому созвал для обсуждения этого вопроса Совбез. Так, страна-агрессор сейчас имеет претензии к шельфу в Северном Ледовитом океане.

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