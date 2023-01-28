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"Не спасет от возмездия": Медведев пригрозил "в труху" уничтожить весь мир

28 января 2023, 15:42
Дмитрия Медведева повергло в шок то, что министр оборон Италии заговорил о необходимости передать Украине все необходимое оружие, чтобы остановить Россию.
Дмитрий Медведев
Медведев грозит уничтожить весь мир / Фото УНИАН

В России снова истерика. Там продолжают возмущаться из-за военной помощи Украине, которую предоставляет Запад. Дмитрий Медведев угрожает всему миру ядерной войной и говорит, что тогда "все будет уничтожено в труху". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Его взбесили слова министра обороны Италии Гвидо Крозетто, который высказался за предоставление Украине всего необходимого оружия. Он убежден, что избежать большой мировой войны можно лишь уничтожив армию РФ на территории Украины.

"Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и на границы Европы. Не разрешить им приехать - это единственный способ остановить это", - сказал Крозетто.

После этого Дмитрий Медведев цинично заявил, что Украина якобы "не нужна Европе".

"Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху", - написал Медведев.

Самих же западных политиков он назвал "скудоумными".

пост Медведева
Медведев грозит уничтожить весь мир / скриншот

Заявления Медведева о войне России против Украины

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

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