Медведев закатил истерику из-за передачи Украине танков Leopard и прибег к бессмысленным угрозам

Медведев заявил, что танки, которые получат ВСУ, "в любом случае скоро станут ржавым металлоломом".

Медведев закатил истерику из-за передачи Украине танков Leopard / УНИАН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику из-за того, что Польша решила передать Украине роту танков Leopard для защиты от российской агрессии.

Так, в своем Telegram-канале Медведев прибег к нелепым угрозам и заявил, что танки, которые получат ВСУ, "в любом случае скоро станут ржавым металлоломом".

Кроме того, российский чиновник-пропагандист язвительно задел суверенность Украины, назвав наше государство "искусственной страной". Медведев наивно верит, что скоро наше государство "распадется на части", а потому, по его словам, "Леопарды" нас не спасут.

"Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет искусственную страну, что распадается на части", - написал он.

На этом Медведев не успокоился и решил еще и обидеть президентов Польши, Литвы и Украины, которые в среду, 11 января, встречались во Львове.

"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомной боли, вызванной историей, которая их потрепала, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид", - написал Медведев.

РФ постоянно прибегает к угрозам из-за помощи Украине

Как сообщал Главред, ранее представительница МИД РФ Мария Захарова возмутилась на США, потому что те якобы не позволяют оккупантам полностью разбомбить Украину, предоставляя нашей стране системы противовоздушной обороны. Более того, Захарова выдала, что из-за того, что США помогают Украине противостоять российской агрессии, "война в Украине продлится как минимум до 2025 года".

Также сообщалось, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев испугался возможных поставок Израилем оружия Украине и угрожал "ухудшением отношений Москвы и Иерусалима". Кроме того, он оскорбительно обозвал украинцев "нацистами" и сказал, что Израиль, в случае военной помощи, мол, может считать Бандеру и Шухевича своими героями.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский высмеял никчемные угрозы российских чиновников из-за военной помощи Украине. Глава государства подчеркнул, что угрозы в адрес Украины и международных партнеров вызваны алкоголизмом некоторых россиян.

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