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Газпром разразился обвинением в адрес Украины и угрожает сократить транзит газа в Европу

22 ноября 2022, 18:23

Контролируемая Кремлем корпорация Газпром грозится сократить поставки газа в Европу через Украину уже с 28 ноября, заявили в пресс-службе компании.

Газпром, ГТС
Газпром обвинил Украину в том, что в хранилищах страны якобы оседает газ для Молдовы / Коллаж УНИАН

Газовый монополист страны-агрессора России Газпром обвинил Украину в том, что в хранилищах на территории государства, дескать, остаются некоторые объемы газа, которые предназначены для Молдовы. В такой ситуации корпорация, мол, намерена уже с 28 ноября сократить поставки в соответствии с количеством газа, который якобы не доходит до молдавских потребителей.

Как сообщали в пресс-службе Газпрома во вторник, 22 ноября, в компании якобы зафиксировали, что определенные объемы поставляемого Россией газа через Украину, мол, оседает в украинских хранилищах и не доходит до Молдовы – конечного потребителя данного топлива.

В связи с этим компания грозится уже с 28 ноября сократить транзит газа через территорию Украины.

"21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - говорят в Газпроме.

Примечательно, что украинская ГТС – это последний трубопровод, путем которого идут поставки российского газа в Западную Европу. Москва планомерно проводила сокращения поставок топлива в европейские страны еще до того, как развязала войну против Украины.

Напомним, в результате взрывов 26 сентября были разрушены российские газопроводы Северный поток-1 и 2.

Вероятно, оба трубопровода никогда больше работать не будут.

Еще до взрывов Москва под придуманными предлогами остановила эксплуатацию Северного потока-1.

Северный поток-2 так и не был запущен из-за полномасштабного нападения России на Украину.

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