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Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИ

28 сентября 2022, 19:04

Они вероятнее всего будут непригодны для использования, ведь соленая вода, попавшая внутрь, может вызвать коррозию.

Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИ
Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИ/ Reuters

Обе нитки газопровода Северного потока и одна нить Северного потока-2 могут навсегда оказаться непригодными для использования после повреждений, которые они получили в результате аварии в Балтийском море.

Об этом сказали в Службе безопасности Германии, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Собеседники издания в ведомстве ФРГ подчеркнули: если поврежденный трубопровод не будет быстро отремонтирован, то большое количество соленой воды, которая попадет внутрь, вызовет коррозию и разрушит его.

Никаких повреждений не получила лишь одна нить трубопровода Северный поток-2.

Федеральная полиция Германии после аварии на трубопроводах усилила контроль над суверенными водами страны. Кроме этого, правоохранители усилят охрану прибрежных районов Северного и Балтийского морей.

В Еврокомиссии, немецких органах безопасности и Федеральной разведывательной службе Германии (BND) считают случившееся актом диверсии. Согласно одной из версий, водолазы могли заложить взрывчатку на трубы под водой. Такая версия возникла потому, что размер пробоин очень большой, а также давление в трубах после повреждений падало очень быстро.

Взрывы на газопроводах Северного потока

В ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. При этом в компании заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

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