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Германия никогда не признает фейковые "референдумы" РФ и поможет Украине оружием – Шольц

28 сентября 2022, 18:55

ФРГ продолжит всестороннюю поддержку Украины и поможет защитить суверенитет и территориальную целостность государства, сказал Олаф Шольц.

Шольц оружие ФРГ
Шольц пообещал Украине поддержку оружием / Коллаж Reuters,Oliver Schmidt

Германия никогда не признает "результаты" фейковых "референдумов" России в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Берлин и в дальнейшем будет оказывать всецелую поддержку Киеву, в том числе и оружием. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает пресс-служба канцлера ФРГ, в среду, 28 сентября, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Лидеры государств обговорили политическую и экономическую ситуацию в Украине, а также вопросы поддержки послевоенного восстановления украинского государства.

Руководитель немецкого правительства отметил, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украины в политической, финансовой и гуманитарной сферах, а также в защите ее территориальной целостности и суверенитета. В том числе, и в вопросах поставок оружия.

Также Шольц добавил, что Берлин никогда не признает фиктивных "референдумов" России, которые она незаконно провели на оккупированных территориях Украины.

"(Говоря) о ситуации на незаконно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты фиктивных "референдумов", - подчеркивается в сообщении.

Фейковые "референдумы" России в Украине

Россия в сотрудничестве с коллаборантами в период с 23 по 27 сентября провела незаконные "референдумы" в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Там нарисовали "результаты", согласно которым захваченные регионы якобы хотят "войти в состав РФ". Российская Госдума намерена уже 3-го октября собраться, чтобы, мол, "утвердить" незаконные псевдореферендумы.

До этого президент страны-агрессора Владимир Путин, который объявил мобилизацию в России, заявил, что Москва собирается признать свои фейковые "референдумы". Кремль намерен аннексировать украинские территории.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва хочет быстро провести, дескать, "референдумы", через свою законодательную базу. Цель – "присоединить" оккупированные районы Донбасса, Запорожчины и Херсонщины к РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что так называемые "референдумы" на захваченных территориях закрывают окно возможностей для дальнейших переговоров Киева и Москвы. По словам Зеленского, Путин показал, что не намерен прекращать войну.

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