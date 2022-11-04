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РФ угрожает Израилю местью в случае поставок оружия Украине - Bloomberg

4 ноября 2022, 22:32

Россия угрожает Израилю ответными мерами в случае поставок оружия Украине.

Россия, Израиль, Украина
Россия угрожает Израилю из-за договоренностей с Украиной / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Израиль начал смягчать свою позицию насчет военной помощи Украине. России такой жест не понравился и в сторону Израиля уже посыпались угрозы. РФ угрожает принять ответные меры, если израильские ракеты для ПВО окажутся в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Израиль пообещал помочь Украине после того, как Алексей Резников в октябре лично позвонил министру обороны Израиля Бени Ганцу. Тогда обсуждалось предоставление Украине системы раннего предупреждения, которая похожа на ту, что используют в Израиле для предупреждения о приближающемся обстреле.

Израиль не хотел активно участвовать в вопросе военной помощи Украине, так как опасался участия РФ в конфликте на Ближнем Востоке. К тому же, в России проживают около миллиона евреем, безопасность которых также могла оказаться под вопросом.

Израиль задумался о том, что благодаря ударам по Украине Иран может модернизировать свои беспилотники и позже применить их по Израилю. После этого начал обсуждаться вопрос поставок оружия Украине через третьи страны.

Однако Россия уже угрожает принять меры против Израиля. Страна опасается, что РФ может передать Тегерану ядерное оружие.

Вопрос поставок оружия Украине от Израиля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сделал заявление, согласно которому Киев намерен официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО. По словам Кулебы, Украина обратится к израильскому государству на фоне поддержки Ираном России в войне против Киева.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.

Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится.

По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

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