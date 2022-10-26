Украина начала сотрудничество с Израилем: Зеленский раскрыл важные подробности

По словам Зеленского, известно, что начали сотрудничество украинская и израильская разведка.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября заявил, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере.
Во время брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Зеленский ответил, что страны обмениваются данными разведки.
Зеленский отметил, что доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последние дни. Также он подчеркнул, что уделяет много времени отношениям с израильскими партнерами.
"Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, известно, что начали сотрудничество украинская и израильская разведка. Последняя подтвердила информацию, что Россия использовала около 400 иранских дронов, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.
Вопрос поставок оружия Украине от Израиля
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сделал заявление, согласно которому Киев намерен официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО. По словам Кулебы, Украина обратится к израильскому государству на фоне поддержки Ираном России в войне против Киева.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.
Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится.
По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.
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