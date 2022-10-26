Украина начала сотрудничество с Израилем: Зеленский раскрыл важные подробности

Владимир Зеленский, Израиль / pixabay, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября заявил, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере.

Во время брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Зеленский ответил, что страны обмениваются данными разведки.

Зеленский отметил, что доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последние дни. Также он подчеркнул, что уделяет много времени отношениям с израильскими партнерами.

"Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, известно, что начали сотрудничество украинская и израильская разведка. Последняя подтвердила информацию, что Россия использовала около 400 иранских дронов, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Вопрос поставок оружия Украине от Израиля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сделал заявление, согласно которому Киев намерен официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО. По словам Кулебы, Украина обратится к израильскому государству на фоне поддержки Ираном России в войне против Киева.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.

Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится.

По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

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