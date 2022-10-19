Украина просит у Израиля ПВО, в список попало 6 систем – Axios

В Киеве уточнили Иерусалиму, что Россия наносит удары по городам и инфраструктуре Украины, применяя иранские беспилотники, сказали журналисты.
Посольство Украины в Израиле 18 октября направило израильскому правительству официальный запрос с просьбой предоставить 6 систем противовоздушной обороны – Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. В Киеве напомнили Иерусалиму, что Россия наносит удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины, используя иранские дроны-камикадзе.
Как сообщает Axios, ссылаясь на копию письма, которое оказалось в распоряжении журналистов, Киев отправил официальный запрос Иерусалиму с просьбой предоставить шесть систем ПВО – Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.
Журналисты отмечают, что в письме говорится о переходе России к новому методу атак против Украины – агрессор применяет иранские дроны против городов и гражданской инфраструктуры. Украинская сторона вспомнила и о сообщениях СМИ, в которых говорится о поставках РФ ракет Fateh и Zolfagar из Ирана.
Кроме того, Украина просит Израиль поддержать Киев в подготовке украинских военных.
Издание Axios подчеркивает, что некоторых из указанных в письме систем, таких как Iron Beam, еще нет на балансе израильской армии. Другие – ЗРК Patriot – производятся Соединенными Штатами Америки.
Вопрос поставок оружия Украине от Израиля
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сделал заявление, согласно которому Киев намерен официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО. По словам Кулебы, Украина обратится к израильскому государству на фоне поддержки Ираном России в войне против Киева.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.
Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится.
По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.
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