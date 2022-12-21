Министр обороны РФ признал, что ситуация на фронте нестабильна, но РФ готовится к наступлению.

Шойгу угрожает Украине новым наступлением / УНИАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заговорил о новом наступлении на Украину. Он убеждает, что именно для этого якобы собирают мобилизованных. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Шойгу также признал то, что ситуация на фронте для России нестабильна.

"Частичная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", - сказал Шойгу.

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж отмечает, что российские захватчики уже не имеют шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

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