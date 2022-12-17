"Путин одержим местью": Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году

Россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать вариант, что страна-агрессор Россия и действительно может пойти в новое наступление в 2023 году.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью TF1 INFO. Он подчеркнул, что Украина вполне осознает существование такой угрозы.
"Да, мы это (вероятность нового наступления РФ в 2023 году – ред.) вполне осознаем. Мы можем понять их желание отомстить, это остается их одержимостью, желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого проекта, я считаю", – отмечает Зеленский.
Однако в этом случае нужно обратить внимание на то, способны ли оккупанты осуществить новое мощное наступление, говорит украинский президент.
"Но вопрос в том, способны ли они на это? И способны ли мы справиться с этим? Но я уверен, что их желание достичь этого всё еще есть", – сказал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к Европейскому совету заявил, что для Украины следующие полгода войны с Россией станут решающими. По его словам, оккупанты будут требовать больших усилий, чем за прошедшее время.
Зеленский также подчеркнул, что Путин не имеет шансов на победу в этой кровопролитной войне против Украины. Глава государства подчеркнул, что Путин должен как можно быстрее вывести свои войска из нашей страны, ведь только таким образом он сам и его окружение смогут дольше прожить.
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