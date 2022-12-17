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Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – Politico

17 декабря 2022, 09:57
Ни Украина, ни Россия не видят смысла вести переговоры и изучают возможности ведения боевых действий в 2023 году, пишут американские журналисты.
Путин, ВСУ
Путин слишком увяз в войне, чтобы вернуться к исходным позициям - СМИ / Коллаж скриншот YouTube, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Война России против Украины движется к возможному тупику – Киев и Москва не намерены останавливаться. Стороны изучают возможности для продолжения военных действий в следующем году. Директор страны-агрессора Владимир Путин слишком погряз в войне и уже не может пойти назад, поскольку ситуация может привести к падению его режима. Возможно, война не завершится до тех пор, пока он остается у власти.

Журналисты Politico опубликовали материал, в котором западные чиновники рассказали о своем видении войны в Украине. В частности, они считают, что ни Киев, ни развязавшая полномасштабные боевые действия Москва не видят смысла вести переговоры и не собираются сдаваться. Но ситуация идет к тупику.

"Честно говоря, сейчас я не вижу никаких перспектив для переговоров. Но главное, чтобы такая возможность сохранялась", - полагает глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

В статье отмечается, что Путин слишком увяз в войне, чтобы вернуться к исходным позициям - такой сценарий может привести к краху его режима в России. Регулярная военная помощь Запада дает возможность сражаться украинцам, однако ни у одной из сторон пока нет ресурсов для обеспечения быстрой победы.

"Самый вероятный сценарий выглядит туманно. Война может зайти в тупик или перейти в замороженный конфликт", - допустил высокопоставленный европейский дипломат.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что есть слухи о возможном диалоге Украины и агрессора РФ, однако это не украинские и не российские источники.

Представители Североатлантического альянса также не видят, чтобы ситуация на поле боя располагала бы к реализации сценария переговоров. Украина и Россия собираются вести боевые действия в 2023 году.

Как заявила бывший руководитель работой разведывательного сообщества США по стратегическому анализу РФ Андреа Кендалл-Тейлор, война может продлиться до тех пор, пока Путин будет у власти в Кремле.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist ранее заявил, что Россия может перейти в масштабное наступление либо с конца января, либо в марте. Он допустил попытку врага снова пойти на Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. По словам Залужного, Украине нужно больше оружия для освобождения своих территорий.

Президент Владимир Зеленский сказал, что для Украины следующие полгода будут решающими. Он призвал поддержать украинское государство по четырем направлениям – поражение энергетического террора России, обеспечение стойкости Украины зимой, увеличение военной поддержки и содействие в формуле мира, которую предлагает Киев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что глава страны-оккупанта России Владимир Путин готовится к длительной войне. Он призвал Запад к долгосрочной военной поддержке Украины. По его словам, Киеву нужно помогать оружием до тех пор, пока Путин не поймет, что он не способен одержать победу на поле боя.

Другие новости:

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