'Начинать войну было трагической ошибкой': Зеленский объяснил, как Путин может уберечь свою жизнь

Президент выразил убеждение в том, что проигрыш Путина уже очевиден, а Украина намерена выйти на свои границы 1991 года.

Зеленский объяснил, как Путин может уберечь свою жизнь / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин не имеет шансов на победу в этой кровопролитной войне против Украины. Глава государства подчеркнул, что Путин должен как можно быстрее вывести свои войска из нашей страны, ведь только таким образом он сам и его окружение смогут дольше прожить. Об этом Зеленский заявил в интервью The Еconomist.

"Чем быстрее закончится война – и если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения", - заявил украинский гарант.

Президент выразил убеждение в том, что проигрыш Путина уже очевиден, а Украина намерена выйти на свои границы 1991 года, потому что иначе агрессор снова вернется.

Зеленский также отметил, что "надо смотреть на реальную картину, когда весь мир, в первую очередь, показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить – выйти на границы и тогда платить".

Он подчеркнул, что только Путин может перевести войну с военного на дипломатический путь. Однако это может произойти в одном случае.

"Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", - добавил президент.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова участвовать в переговорах с Россией, если они будут базироваться на территориальной целостности государства в границах 1991 года. Первый шаг, который может сделать Москва для диалога – вывод всех своих войск с украинской территории.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия уже, мол, не ставит перед собой задачу "смены власти" в Украине. По его словам, якобы "спецоперация" преследует "другие цели".

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война в Украине затянется, а ВСУ продолжат побеждать на поле боя, Путин снова может перейти к ядерным угрозам в адрес украинского государства.

По его словам, если агрессора Россию не остановить, ее поведение станет сигналом другим автократам мира, которые захотят заполучить ядерное оружие.

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