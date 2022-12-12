'Они боятся нашей победы': Свитан рассказал, может ли Запад допустить поражение Украины в войне с РФ

Как отметил Свитан, Запад, с одной стороны, боится победы Украины над Россией и боится неуправляемого развала РФ.

Свитан рассказал, может ли Запад допустить поражение Украины в войне с РФ / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатска бригада, скриншот

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что Украина не собирается захватывать чужие земли, наша страна борется за свои территории, а потому победа Украины точно определена. Об этом Свитан заявил во время чата на Главреде.

"Мы не собираемся захватывать чужие территории – мы боремся за свои территории, за свою страну. Поэтому однозначно победа будет за нами, наше дело правое", - заявил Свитан.

По его словам, Запад, с одной стороны, боится победы Украины над Россией и боится неуправляемого развала РФ.

"Западные страны не готовы к этому развалу. Для них, и с финансовой, и с политической точек зрения, это большая проблема. Но процесс неуправляем, поэтому развал России произойдет", - сказал эксперт.

Как отметил Свитан, эта империя будет раскалываться дальше: сначала раскололась Российская империя, потом Советский Союз, теперь настал черед Российской Федерации.

"Через год-два Россия развалится на составные части", - заметил он.

Развал Российской Федерации

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется.

Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

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