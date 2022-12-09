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Развал России не помешает трибуналу и выплатам репараций, но это станет осложнением - Чорновил

9 декабря 2022, 22:50
Военных преступников можно будет осудить даже если Россия развалится и они будут прятаться в третьих странах.
Суд в Гааге, Тарас Чорновил, Владимир Путин
Суд над военными преступниками состоится даже в случае развала РФ / Коллаж УНИАН, сайт Кремля

Развал России не повлияет на судебный процесс над военными преступниками. Их найдут даже в третьих странах, если они будут пытаться скрыться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Юридически и сейчас пока что нет речи о суде над Россией – речь идет о суде над военными преступниками. Будут ли они находиться в Москве, Кызыле или Улан-Удэ, не имеет значения. Они – военные преступники, поэтому если они убегут в третьи страны и будут скрываться в Китае или Монголии, то вопрос экстрадиции, обращений по ним будет. И их судить надо так же, если будут доказаны факты", - сказал Чорновил.

Он также добавил, что необязательно лично присутствовать, чтобы был вынесен приговор.

"Гаага, кстати, больше подвержена явным процессам, но заочные тоже не запрещены", - добавил политик.

Если произойдет распад России, то может появится много споров, которые будут касаться выплаты репараций.

"Та же самая Саха (Якутия) начнет рассказывать, мол, а мы тут при чем, мы сами были колонией. Но можно напомнить, что некоторые "исконно русские", в частности Волков, начальник штаба Навального, заявляют, что "мы сами потерпевшие, и это нам нужно репарации и план Маршалла давать". На что им очень хорошо ответил эстонский министр, что мол, преступления, которые вы делаете сами против себя – это ваша проблема, а преступления, которые совершались против других людей и стран – это то, за что в РФ должны заплатить", - сказал Чорновил.

Политик объяснил, что украинских гражданских и военных людей убивали даже жители Якутии, где говорит "мы не при чем".

"И хотя их вклад в преступную деятельность был меньше, но алмазы, золото, газ и другое, что добывается в Якутии, поступало в копилку по всей РФ и обеспечивало развитие ее армии. Соответственно, они несут ту же ответственность", - добавил Чорновил.

Вынудить выплатить Украине репарации получится, если мир признает новые страны, образовавшиеся после развала РФ. В таком случае они смогут попасть в ООН.

"Москва 900 лет была средоточием зла. Все свои преступления они совершали всегда, начиная с того времени, когда Андрей Боголюбский сжигал Киев … Пришли суздальцы – сожгли Киев, насиловали женщин, убивали дете, вывозили все, что могли, мародерили по полной … Система должна получить свое осуждение – да, их не будут судить за преступления 500-летней давности, а за преступления уже этой войны. И это та вещь, которую нужно очень серьезно отрабатывать, чтобы осудить всю Россию", отметил эксперт.

Кто такой Тарас Чорновил

Тарас Чорновил – украинский политолог, политический деятель, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Украины, пишет Википедия.

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.

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