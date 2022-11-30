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Карась спрогнозировал, какой формат развала России устроит Украину

30 ноября 2022, 12:23

Как говорит боец ВСУ Евгений Карась, Украине не стоит ожидать, что международные гарантии помогут обуздать реваншистские настроения России.

Карась, развал России
Карась спрогнозировал, какой формат развала России устроит Украину / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Пока страна-агрессор, Россия, не будет поделена на ряд отдельных республик (минимум три-четыре), для Украины угроза от нее не уменьшится, а потенциально увеличится. Такое мнение высказал в интервью Главреду военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение "Общество будущего") Евгений Карась.

"Пока Россия не будет поделена на ряд отдельных республик, хотя бы три-четыре, для нас угроза от нее не уменьшится, а потенциально увеличится. Ведь тогда мы выиграем только один большой бой, но война будет продолжаться. Они реформируются, сделают выводы, а экономический и демографический потенциал у РФ огромен. Сейчас мы имеем уникальную ситуацию, когда россияне с этим потенциалом от нас отгребли. Идеи у них не изменятся, будь то демократическая, либеральная или какая угодно Россия, это будет иметь жесткие экспансионистские планы на Украину за 20, 15, а то и 8 лет, потому что время проходит быстрее, и реформы тоже будут проводиться быстрее. То есть мы сможем успокоиться, лишь когда России не будет, а вместо нее будет ряд республик. Все остальные сценарии будут означать для нас войну в будущем", – сказал он.

По мнению Карася, Украине не стоит ожидать, что международные гарантии помогут обуздать реваншистские настроения России.

"Могу лишь сказать, что надо отметать болтовню о международных гарантиях. Потому что когда россияне начнут капитулировать и будет военная победа, внутри Украины включится много людей. Надо понимать, что развал России нужен нам, а в Германии и США отдельным кланам может быть интересно, чтобы РФ осталась, и играть с ней в свои игры. Поэтому нам могут говорить, что мы победили, Россия хорошая, Навальный вышел, он будет президентом, и все будет хорошо. Это - полный бред, а все те люди, которые об этом будут говорить, фактически, будут предателями. Хоть они такими и не будут выглядеть, но это будут люди, которые из-за границы это навеивать", – подытожил он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны УкраиныАлексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

Другие новости:

Евгений Карась война России и Украины распад России
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