Оккупанты скоро дадут деру из Украины, поэтому готовят провокацию в Белгороде - Свитан

Оккупанты в ближайшее время собираются отходить из материковой части Украины / Минобороны РФ

Российские оккупанты готовят провокации на территории Белгорода, чтобы обвинить ВСУ. Такой шаг россиян может свидетельствовать о том, что они собираются бежать из Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии 24 каналу.

Он подчеркнул, что оккупанты уже давно заявляют, что якобы украинские войска находятся на "территории России", в частности – на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, на Запорожье и тому подобное. По его словам, в этих провокациях прослеживается определенное движение к сдаче позиций Украине.

"Россиян готовят к тому, чтобы они выдержали удар по своей территории России, такого рода провокации могут быть. То есть они сами с собой будут бороться, а потом расскажут сказку, что они победили злых украинцев и НАТО и удержали свою территорию", - пояснил Свитан.

Как отметил эксперт, эту задачу сейчас выполняют власти Белгорода – они начинают отстраивать различные линии обороны, но они не подходят для выполнения каких-либо боевых задач, ее "проштрыкнет" любая БТР, усиленная танками.

Полковник запаса подчеркнул, что это больше для какой-то картинки и пропаганды, чтобы потом отойти.

По его мнению, оккупанты в ближайшее время собираются отходить из материковой части Украины, в частности из Херсонской, Запорожской областей и даже из Донбасса.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января, 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Сейчас они уже начинают отстраивать такую линию обороны, где будут "героически" удерживать от наступления на Россию "западные войска". Поэтому оккупанты сейчас отправят войска в Белгород, а также будут строить такие "зубы дракона" и в Ростовской области. Скорее всего – это начало движения на отступление россиян", - заявил Свитан.

Война России против Украины

Недавно спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на сватовском направлении Луганской области. Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на авдеевском, бахмутском и сватовском направлениях идут тяжелые бои.

Как сообщал Главред, 11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года.

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