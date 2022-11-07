Гражданское население в опасности: оккупанты готовят кровавые провокации на Херсонщине

Россияне занимаются массовым мародерством на правобережье Херсонщины / Минобороны РФ

В ближайшие дни российские оккупационные войска могут осуществить кровавые провокации на Херсонщине. Захватчики хотят обстрелять жилые районы области, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич со ссылкой на информацию разведки.

По его словам, россияне уже начали рассылать SMS жителям временно оккупированной Херсонщины, в которых сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Людей призывают к так называемой "эвакуации". Также местных предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.

Кроме того, российские войска занимаются массовым мародерством на правобережье Херсонщины. Как отметил Янушевич, в течение трех суток, прикрываясь гражданскими, через Каховскую ГЭС россияне перебрасывают свою технику и автомобили с награбленным имуществом.

"В населенных пунктах области, находящихся на правом берегу Днепра, оккупанты массово занимаются мародерством. В частности, в Бериславском районе грабят частные дома, магазины и склады. В пгт Любимовка военные ВС РФ изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки", - рассказал председатель ОВА.

Также оккупанты вывезли всю документацию, из местных советов в населенных пунктах, которые расположены по линии Днепра, а в самих помещениях обустроили так называемые комендатуры.

А в селах Ольговка и Токаревка россияне взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия будет пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.

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