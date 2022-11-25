'Мы не отступим': Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине пережить эту зиму

Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране превратить свои вооруженные силы в современную армию по западным стандартам.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, пишет The Washington Post.

"НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. Союзники предоставляют беспрецедентную военную поддержку, и я ожидаю, что министры иностранных дел также согласятся усилить нелетальную поддержку", - заявил генсек НАТО.

Как отметил Столтенберг, члены организации по безопасности из 30 стран доставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов. Он отметил, что с приближением зимы понадобится гораздо больше помощи, особенно в связи с атакой России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"На нашей встрече в Бухаресте я буду требовать больше. В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советской эпохи к современным стандартам НАТО", - заявил Столтенберг.

Он также отметил, что большинство войн заканчиваются переговорами. Но, по его словам, то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. "Поэтому лучший способ увеличить шансы на мирное решение – поддержать Украину", - резюмировал он.

Военная помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Североатлантическому Альянсу провести саммит и пригласить туда Украину. Также глава украинской дипломатии предложил предоставить нашему государству авиацию и средства противовоздушной обороны для сбивания любых российских ракет.

Так, Кулеба призвал НАТО предоставить Украине современные самолеты, такие как F-15 и F-16, а также системы ПВО, чтобы ВСУ могли перехватывать любые российские ракеты. Он подчеркнул, что сегодня защищать небо Украины означает защищать НАТО.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны. Как отметил Сунак, основной пакет противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов будет направлен на защиту украинского гражданского населения и критической инфраструктуры от интенсивного шквала российских ударов.

Ранее Главред сообщал, что Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны. Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.

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