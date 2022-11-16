"Мы готовы защищать НАТО": Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и ПВО

Кулеба призвал Альянс предоставить Украине современные самолеты и системы ПВО / Reuters, сайт Кремля

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Североатлантическому Альянсу провести саммит и пригласить туда Украину. Также глава украинской дипломатии предложил предоставить нашему государству авиацию и средства противовоздушной обороны для сбивания любых российских ракет.

Как отметил Кулеба в Twitter, Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать любую необходимую поддержку.

"Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным. Среди ближайших действий: саммит НАТО с участием Украины для разработки дальнейших совместных действий, что заставит Россию изменить свой курс на эскалацию", - отметил министр иностранных дел.

Кулеба призвал НАТО предоставить Украине современные самолеты, такие как F-15 и F-16, а также системы ПВО, чтобы ВСУ могли перехватывать любые российские ракеты. Он подчеркнул, что сегодня защищать небо Украины означает защищать НАТО.

Также глава МИД заверил западных партнеров, что Украина готова и в дальнейшем вносить вклад в коллективную евроатлантическую безопасность и защищать восточный фланг НАТО – даже несмотря на то, что мы что наша страна не является членом Альянса.

"Имея всю необходимую технику, мы сможем защитить как украинское небо, так и небо наших соседей", - подытожил министр.

Ракетный удар по Польше

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Польше 15 ноября. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию и реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средств поражения", - заявили в Минобороны РФ.

Ракетная атака на Украину 15 ноября

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали по трем жилым домам.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, разумеется, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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