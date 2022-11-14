Украина сможет пережить военную зиму: Кулеба назвал 10 необходимых для этого шагов

Кулеба обратился к Совету ЕС с просьбой помочь выстоять военную зиму / Коллаж УНИАН

Украина может побеждать и доказательством этого есть освобождение захваченных оккупантами территорий, в частности Херсона. Однако нашей стране нужно пережить эту военную зиму. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Совету ЕС 10 шагов, которые будут гарантировать, что Украина и ЕС смогут выстоять.

1. Санкции.

Именно санкции, введенные против России помогли серьезно затормозить российскую "военную машину", которая спонсировала армию РФ, напавшую на украинские территории.

"Это говорит о том, что давление нужно усиливать ... Нам нужно полное энергетическое эмбарго, чтобы остановить войну. Ситуация с ограничением цен на нефть вызывает беспокойство и разочарование. Я разделяю точку зрения Жозепа, который недавно подчеркнул, что Путин считает демократию слабой и ожидает холода, отключения газа, высокие цены и низкие температуры. Согласование методологии ограничения цен на нефть докажет, что он ошибается в своих расчетах", — сказал Кулеба.

2. Оборонная поддержка и оружие.

Кулеба отметил, что в первую очередь Украине нужна система противовоздушной обороны.

"Я приветствую недавние решения Совета по выделению шестого пакета в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира и созданию Миссии по военной помощи ЕС в поддержку Украины. Нам нужно будет осуществить еще больше шагов в этой сфере", – добавил Кулеба.

3. Макрофинансовая помощь.

Кулеба озаявил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку ЕС и получение 3 млрд евро из нового пакета.

"Я благодарен за решение предоставить новый пакет в 18 миллиардов евро на 2023 год. Мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы как можно быстрее высвободить 3 миллиарда евро из этого пакета, учитывая жесткие энергетические и экономические вызовы", — сказал он.

4. Помощь в восстановлении энергетической системы.

В МИД Украины акцентировали на важности помочь в восстановлении энергосистемы как можно скорее, чтобы успеть всё сделать до зимы.

"Нам срочно нужны поставки энергетического оборудования, прежде всего трансформаторов", - говорится в заявлении.

Кулеба обратился к Совету ЕС с просьбой помочь пережить военную зиму / МИД Украины

5. Сельскохозяйственный экспорт.

Нужно сделать все, чтобы Украина имела возможность беспрепятственно вывозить сельскохозяйственную продукцию и чтобы РФ не саботировала и не задерживала проверку судов.

6. Признание Голодомора украинского народа 1932-1933 годов .

"Геноцид и никак иначе. Не надо полумер или непонятных словесных формул. Зло надо называть четко по имени. Особенно сейчас, когда новый диктатор в Москве совершает очередной геноцид украинского народа, уже второй менее чем за 100 лет. Признание Голодомора также поможет объяснить гражданам ЕС суть нынешней российской войны, предоставить ей историческую перспективу", — сказал Кулеба.

7. Переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хорошими темпами двигается к членству в Евросоюзе и подготовку к началу переговоров о вступлении власти хотят закончить до конца года.

"Рассчитываем, что этот вопрос будет в центре внимания предстоящего саммита Украина-ЕС. Я верю, что прогресс Украины позволит нам быстро идти к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", – добавил Кулеба.

8. Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

9. Не нормализировать российскую агрессию.

"Пожалуйста, займите четкую позицию, что не будет нормализации или попыток вернуть Россию за стол переговоров, пока она не выведет войска из Украины", - заявил министр.

10. Не предоставлять площадку для РФ и главе российского МИДа Сергею Лаврову.

"Формально он наш коллега, но на самом деле он военный преступник и соучастник преступления агрессии против Украины. Это человек, который решил нарушить все нормы международного права, и решительно, яростно защищает эти нарушения во всем мире", — сказал Кулеба.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинских властей и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.

"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.

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