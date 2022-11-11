"Помощь дается дозированно": эксперт объяснил, почему Запад медлит с оружием для Украины

Илия Куса пояснил, что считать Америку всесильной – это ошибочное восприятие.
Разговоры о том, что Запад уже давно мог закончить войну в Украине – это миф. Такое же восприятие было у жителей Ближнего Востока относительно американской.
Во время чата на Главреде эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса пояснил, что считать Америку всесильной – это ошибочное восприятие.
"В действительности все не совсем так. Во-первых, у ресурсных возможностей США есть предел. Во-вторых, для Штатов ключевой вопрос – зачем им вмешиваться. И тут дело не в конспирологии. У США есть свои интересы, которые необязательно должны означать оккупацию России и ее разгром – все то, что мы имеем в виду, когда говорим о сценарии тотальной победы Украины", - пояснил эксперт.
Куса объяснил, что помощь Украине дается "дозированно" потому, что на Западе не хватает мощностей для производства нужного количества оружия. К тому же некоторые виды вооружений не передаются, поскольку это чувствительные западные технологии, c которыми не умеет обращаться украинская армия.
"Да и Штаты боятся передавать эти технологии, чтобы они не попали в руки врага. Кроме того, Соединенным Штатам самим нужно оружие, особенно это касается Европы. Потому что в последнее десятилетие расходы европейских стран на оборону и армию урезались", - отметил эксперт
По его словам, на Западе не хотят и боятся ядерной войны. А прямое участие Запада в войне, как там считают, будет означать ядерный удар со стороны России.
"Кроме того, в США не знают, что дальше делать с Россией. На этот вопрос у них пока что нет ответа. Для них неочевидно, нужно ли наносить локальное поражение России или нужно довести ситуацию до свержения Путина. Еще ведь вопрос – кто придет к власти после свержения Путина, на кого можно опираться потом в России. Очень много вопросов, на которые на Западе нет ответа, и по этой причине они очень осторожничают в отдельных вопросах", - подытожил эксперт.
Военная помощь Украине от западных стран
Соединенные Штаты Америки собираются поставить Украине 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Первые две системы будут переданы уже в ближайшее время. Кроме того, Вашингтон должен предоставить средства противодействия БПЛА, среди которых система VAMPIRE. Об этом заявили в американском Минобороны.
Правительство Германии сообщило о передаче новой партии военной помощи Украине. Среди отправленной техники – бронемашины Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.
Тем временем Правительство Италии готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны SAMP/T и Aspide.
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