"В американском истеблишменте есть консенсус": эксперт назвал условие прямого вмешательства США в войну

Эксперт назвал условие прямого вмешательства США в войну / Коллаж Reuters, УНИАН, Телеграм-канал Залужного

Украине не стоит ждать прямого вмешательства США в войну, но все может измениться если Россия нападет на страну НАТО.

Во время чата на Главреде эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса отметил, что в американском истеблишменте есть консенсус по этому поводу: как демократы, так и республиканцы неоднократно заявляли, что отправлять свои войска в Украину они не намерены и не будут.

"Я думаю, что их прямое вовлечение в войну возможно разве что в ситуации, если Россия нападет на страну НАТО, то есть Польшу или страны Балтии, или если война примет такие масштабы, что станет угрожать безопасности европейского континента и американцев, например, если будут ядерные удары или применение оружия массового поражения, что нанесет урон союзникам (европейским странам или американским гражданам)", - отметил эксперт.

По его словам, только в таком экстремальном варианте США могут подумать.

"Но и то, мы не знаем, в какой форме, как они будут реагировать. Пока война локализована на территории Украины, они не будут отправлять войска. И об этом и Байден, и его оппоненты четко заявляют", - подытожил эксперт.

Военная помощь Украине от западных стран

Соединенные Штаты Америки собираются поставить Украине 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Первые две системы будут переданы уже в ближайшее время. Кроме того, Вашингтон должен предоставить средства противодействия БПЛА, среди которых система VAMPIRE. Об этом заявили в американском Минобороны.

Правительство Германии сообщило о передаче новой партии военной помощи Украине. Среди отправленной техники – бронемашины Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Тем временем Правительство Италии готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны SAMP/T и Aspide.

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