'Враг готовится': Зеленский предупредил о новом массированном обстреле Украины

Президент призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования.

Зеленский предупредил о новом массированном обстреле Украины / president.gov.ua

Российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов по Украине говорит лишь о том, что враг к ним готовится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

"Враг может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов", - сказал украинский гарант.

Президент призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"На всех уровнях мы должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", - подчеркнул глава государства.

Угроза массированного удара по Украине

Ранее в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали о вероятности нового массированного ракетного удара РФ.

В ВС ВСУ готовятся отражать новый ракетный удар со стороны россиян, заявил в эфире национального телемарафона представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Недавно официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

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