Как говорит эксперт, применение авиации в России довольно ограничено. И потому они в принципе не могут устроить ковровые бомбардировки.

Эксперт рассказал, активизируют ли враги ракетные удары по Украине после атак дронов по РФ / коллаж фото УНИАН

Арсенал России до известной степени исчерпан, что, по понятным причинам, прямо влияет на возможности оккупантов наносить ракетно-бомбовые удары по Украине. Об этом в интервью Главреду сказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Сегодня она уже, в основном, исчерпала ресурсы. Когда-то, в 2014-2015 году, когда уничтожались наши подразделения с территории России, действительно была угроза эскалации со стороны РФ. Эта опасность, кроме того, что Украина была очень слаба в милитарном плане, воспринималась реально, потому что было представление, что если Россия применит авиацию, то все. Россия действительно имеет Военно-космические силы и противопоставить им ничего нельзя. Сейчас мы убедились, что применение авиации в России довольно ограничено – даже если бы они и хотели устроить что-то вроде ковровых бомбардировок, то они уже не имеют такой возможности. Потому что у Украины уже есть ПВО, и мы понимаем, на что способны Военно-воздушные силы. Те же бомбардировщики РФ наносили удары с безопасного расстояния, поэтому глубокий тыл России и российские пилоты понимали, что они в комфорте, и что туда ничего не достанет. Но сейчас ситуация изменилась, и арсенал России до известной степени исчерпан", − сказал он.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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