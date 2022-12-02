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Навалили прямо на дверь: украинскому послу в Ватикане подкинули вонючий "сюрприз"

2 декабря 2022, 22:00

Посол Андрей Юраш обвинил во всем российских агентов и назвал находку "агрессивным актом варварства".

Андрей Юраш
Послу Украины в Ватикане обмазали дверь в квартире экскрементами / Facebook/Andrii Yurash

Украинскому послу при Святом Престоле в Ватикане Андрею Юрашу подкинули неприятный "сюрприз". Входную дверь в его доме, лестницы и стены обмазали веществом, которое было похоже на экскременты. Об этом он лично написал на своей странице в Facebook.

"Это был агрессивный акт варварства, совершенный в том же ряду актов запугивания, которые произошли с почти 10 другими украинскими дипломатическими представительствами в европейских городах", - написал Юраш.

Посол убежден, что к этому всему причастна Россия.

"Я думаю, что да, прямо или косвенно", - сказал Юраш.

По данным ТСН.ua, злоумышленники пробрались в закрытый двор и подъезд, в котором проживает посол вместе со своей семьей. На месте происшествия работали правоохранители. Они собрали все образцы жидкостей и отпечатки пальцев.

Посылки с угрозами украинским посольствам

Как сообщал Главред, 30 ноября в посольстве Украины в столице Испании Мадриде произошел взрыв. Взрывчатку кто-то прислал в конверте. Когда комендант осматривал конверт, тот взорвался в его руках. Коменданта забрали в больницу с незначительными ранениями. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали. После этого случая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Издание El Mundo со ссылкой на премьерскую канцелярию сообщало, что в письме, которое пришло официальными путем и адресатом значился премьер-министр Испании Педро Санчес, правоохранители нашли взрывное устройство.

Кроме того, сообщают журналисты, в Минобороны Испании тоже прислали пакет со взрывчаткой. Более того, за 30 ноября конверты со взрывчаткой также были отправлены в офисах оружейной компании Instalaza de Zaragoza и на авиабазе Торрехон-де-Ардос.

2 декабря стало известно, что странные посылки продолжили появляться в украинских посольствах. В посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно прислали окровавленные пакеты. В них были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

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война в Украине Ватикан вторжение России Посольство Украины
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