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Окровавленные пакеты с глазами животных: дипмиссии Украины в ряде стран получили странные послания

2 декабря 2022, 13:30

В МИД Украины сообщили о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания в отношении украинских дипломатических учреждений за рубежом.

МИД Украины
В МИД заявили о новых актах запугивания украинских дипмиссий / УНИАН

Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы. После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно прислали окровавленные пакеты. В них были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Об этом в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, в МИД "изучают смысл этого послания".

Кроме того, вход в жилье посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.

"Есть основания полагать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, "нас пытаются запугать".

"Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины", - заверил Кулеба.

Как сообщал Главред, 30 ноября в посольстве Украины в столице Испании Мадриде произошел взрыв. Взрывчатку кто-то прислал в конверте.

Когда комендант осматривал конверт, тот взорвался в его руках. Коменданта забрали в больницу с незначительными ранениями. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

После этого случая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Напомним, издание El Mundo со ссылкой на премьерскую канцелярию сообщало, что в письме, которое пришло официальными путем и адресатом значился премьер-министр Испании Педро Санчес, правоохранители нашли взрывное устройство.

Кроме того, сообщают журналисты, в Минобороны Испании тоже прислали пакет со взрывчаткой. Более того, за 30 ноября конверты со взрывчаткой также были отправлены в офисах оружейной компании Instalaza de Zaragoza и на авиабазе Торрехон-де-Ардос.

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