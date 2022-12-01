Уже пятый случай по стране: испанскому премьеру прислали письмо со взрывчаткой

Испанскому премьеру Педро Санчесу прислали письмо со взрывчаткой / фото https://ua.depositphotos.com

В письме, которое пришло официальными путем и адресатом значился премьер-министр Испании Педро Санчес, правоохранители нашли взрывное устройство. Об сообщает издание El Mundo со ссылкой на премьерскую канцелярию.

Кроме того, сообщают журналисты, в Минобороны Испнаии тоже прислали пакет со взрывчаткой. Более того, за 30 ноября конверты со взрывчаткой также были отправлены в офисах оружейной компании Instalaza de Zaragoza и на авиабазе Торрехон-де-Ардос.

По словам испанских полицейских, конверт Санчесу был отправлен обычной почтой. Но он был вовремя обнаружен и нейтрализован службами безопасности администрации президента страны.

Правоохранители, однако, опасаются, что в течение дня в разные учреждения по всей Испании придут новые посылки. При этом El Mundo напоминает, что на авиабазе в Торрехон-де-Ардос есть объекты, которые испанская армия совместно использует с войсками стран НАТО.

Напомним, в среду, 30 ноября, в здании посольства Украины в Мадриде, произошел взрыв. Неизвестный злоумышленник прислал взрывчатку в конверте.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, когда комендант здания осматривал конверт, тот взорвался в его руках.

"Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали", – рассказал дипломат.

До того в Испании несколько мужчин напали на украинца, который вышел на единичную акцию с призывом остановить войну в Украине и держал в руках сине-желтый флаг с красной надписью на английском "Stop war".

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