УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"

11 мая 2022, 11:48

Толпа мужчин окружила украинца и пыталась вырвать флаг из его рук.

false
В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"/ Скрин из видео

В Испании несколько мужчин напали на украинца, который вышел на единичную акцию с призывом остановить войну в Украине и держал в руках сине-желтый флаг с красной надписью на английском "Stop war".

Мужчины попытались вырвать флаг из рук украинца, а когда им это не удалось, то начали выкрикивать что-то на испанском. Видео обнародовала в Instagram пользовательница с никнеймом irenaa_sem.

Украинец вышел с флагом родного государства возле одного из торговых центров во время шествия, которое устроили сторонники страны-агрессора России. Мужчины шли с символикой рашистов – буквой "Z" на флагах и одежде. Также некоторые из них держали в руках флаги с символикой СССР.

Когда мужчины напали на украинца и пытались вырвать из его рук сине-желтый флаг, их остановила полиция. Тогда они собрались толпой в нескольких шагах от него и начали что-то скандировать на итальянском языке.

Автор видео написала, что это были россияне. Так как они свободно разговаривали на испанском, это могли быть эмигранты, предположила она.

Пользователи под обнародованным видео осудили толпу митингующих, которые поддерживают войну РФ против Украины и вышли на акцию в Испании. При этом они поблагодарили украинца за его смелый поступок.

В целом пользователи в комментариях писали следующее:

  • "Это начало "русского мира" в Европе. Если сейчас не остановить этот беспредел, то рашисти придут спасать своих и в Испанию и в Германию и т.д.";
  • "А почему они не едут в свою Россию заляпанную, а машут своими флагами в Европе, которую они называют загнивающей?";
  • "А почему вообще те русские еще сидят в Европе и такое вытворяют, выслать их в Россию" ;
  • "Интересно, они просто тупенькие или им заплатили? А парень молодец";
  • "Молодец парень, вышел один и не побоялся!!".

Напомним, ранее в Берлине полиция отобрала и свернула украинский флаг, с которым на улицы немецкой столицы вышли активисты. В МИД Украины осудили решение Берлина запретить выходить на улицы с украинской символикой и назвали это большой ошибкой и большим позором.

Также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что запрет властями Берлина национальной символики Украины на памятных мероприятиях 8 и 9 мая является пощечиной государству и украинскому народу.

Читайте также:

viber
война в Украине флаг Украины украинский флаг вторжение России новости Испании
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливымиЩедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливыми Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войныКредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону "Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России Верх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинскомВерх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинском
Поддержите Главред

Последние новости

12:17

Как ленд-лиз может заставить Путина сесть за стол переговоров

11:58

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

11:56

Врага "мешают с землей": ВСУ показали мощный удар Ураганов по позициям рашистовВидео

11:53

Лунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегдаВидео

11:48

В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"Видео

Реклама
11:35

"Подарок" от оккупантов: ВСУ захватили брошенный рашистами танк Т-72Видео

11:03

"Я бы им резала пальцы и звезды на спине": россиянка расписала, как она убивала бы украинских детейВидео

10:59

Ловушка для оккупантов: депортированные украинцы помогут развалить РФ – Тука

10:39

57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов

10:26

Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерямиВидео

10:23

РФ "погрязла" в Украине: война зашла в тупик – разведка СШАВидео

10:13

Вторжение Беларуси в Украину: что задумал Лукашенкомнение

09:58

Присоединение к Евросоюзу: у Зеленского высказались о сроках вступления в ЕСВидео

09:50

Оккупанты 10 часов подряд насиловали 11-летнего мальчика на глазах у матери - Денисова

09:49

"Путинист" Киркоров засветился на Евровидении

09:43

Невероятное спасение: в Мариуполе новорожденного из-под завалов и обстрелов вернули материВидео

09:40

Путин готовится вести затяжную войну – разведка СШАВидео

09:23

Битва за Змеиный: ВСУ мешают оккупантам взять под контроль северо-запад Черного моряВидео

09:17

Еще один украинский артист запретил использовать свою музыку в РоссииВидео

08:59

Ракета РФ ударила в полуметре: отец рассказал о гибели 14-летнего сына-героя в ОдессеВидео

Реклама
08:49

Оккупанты не смогут обстреливать окраины Харькова: в Институте изучения войны раскрыли успехи ВСУ

08:23

Закон о ленд-лизе для Украины: как Байден подписал приговор Россиимнение

08:20

Оккупантов "покрошили" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотни рашистовВидео

08:16

ВСУ разгромили подразделение морской пехоты РФ, которое бежало из-под Киева

07:55

Угроза захвата Северодонецка: оккупанты РФ начали штурм на двух направленияхВидео

07:38

Юная защитница Мариуполя Екатерина с позывным Пташка спела песню Кузьмы среди развалин АзовсталиВидео

07:09

За год до смерти Леонид Кравчук спрогнозировал, когда закончится война с РоссиейВидео

06:34

Арестович оценил вероятность нового штурма Киева и вторжения из БеларусиВидео

06:27

Беларусь для Украины - не преграда: почему Лукашенко поплатится креслом в случае нападениямнение

06:13

С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год

05:20

Обмен Медведчука и позиция Путина: Гордон объяснил, почему Кремль тормозит решение вопросаВидео

04:51

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

04:20

В Украине врежет +28: синоптики назвали дату невероятной жарыВидео

03:55

Блестящая женская стрижка 2022, которая абсолютно неприхотлива в укладкеФото

03:39

Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни

03:34

Поклонница Metallica родила ребенка во время концерта рок-группыВидео

03:07

Эксперт рассказал, с какими проблемами ВСУ столкнутся при освобождении Донбасса и Крыма

02:52

Травести-дива Монро "наехала" на Лесю Никитюк за сексизм во время войны

02:37

"Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян

02:05

Лунное затмение 16 мая: астролог дала неожиданный прогноз с "катастрофой для русни"Видео

Реклама
01:33

Армия РФ стягивает основные силы на 2 направления, на остальных отвлекают внимание – военный экспертВидео

00:51

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:27

"Знал, чего стоит свобода": Зеленский отреагировал на смерть Кравчука

00:07

Украина триумфально прошла в финал Евровидения 2022: видео и все подробностиВидео

10 мая, вторник
23:57

"Влупили и разнесли": Арестович рассказал о работе артиллерии в новой ЧернобаевкеВидео

23:52

Печальная статистика: война убила не менее трех тысяч хронических больных

23:37

Евровидение-2022: итоги первого полуфинала - кто прошел в финалВидео

23:17

"Уехала с деньгами за рекламу": долларовую миллионершу и блогершу Стужук обвиняют в мошенничестве

23:15

"Выехала за границу с детьми и заблокировала меня": Остапчук рассказал о новом скандале с экс-женой

23:08

Впервые в истории: штат США признал регион Украины побратимом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять