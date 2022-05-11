В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"/ Скрин из видео

В Испании несколько мужчин напали на украинца, который вышел на единичную акцию с призывом остановить войну в Украине и держал в руках сине-желтый флаг с красной надписью на английском "Stop war".

Мужчины попытались вырвать флаг из рук украинца, а когда им это не удалось, то начали выкрикивать что-то на испанском. Видео обнародовала в Instagram пользовательница с никнеймом irenaa_sem.

Украинец вышел с флагом родного государства возле одного из торговых центров во время шествия, которое устроили сторонники страны-агрессора России. Мужчины шли с символикой рашистов – буквой "Z" на флагах и одежде. Также некоторые из них держали в руках флаги с символикой СССР.

Когда мужчины напали на украинца и пытались вырвать из его рук сине-желтый флаг, их остановила полиция. Тогда они собрались толпой в нескольких шагах от него и начали что-то скандировать на итальянском языке.

Автор видео написала, что это были россияне. Так как они свободно разговаривали на испанском, это могли быть эмигранты, предположила она.

Пользователи под обнародованным видео осудили толпу митингующих, которые поддерживают войну РФ против Украины и вышли на акцию в Испании. При этом они поблагодарили украинца за его смелый поступок.

В целом пользователи в комментариях писали следующее:

"Это начало "русского мира" в Европе. Если сейчас не остановить этот беспредел, то рашисти придут спасать своих и в Испанию и в Германию и т.д.";

"А почему они не едут в свою Россию заляпанную, а машут своими флагами в Европе, которую они называют загнивающей?";

"А почему вообще те русские еще сидят в Европе и такое вытворяют, выслать их в Россию" ;

"Интересно, они просто тупенькие или им заплатили? А парень молодец";

"Молодец парень, вышел один и не побоялся!!".

Напомним, ранее в Берлине полиция отобрала и свернула украинский флаг, с которым на улицы немецкой столицы вышли активисты. В МИД Украины осудили решение Берлина запретить выходить на улицы с украинской символикой и назвали это большой ошибкой и большим позором.

Также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что запрет властями Берлина национальной символики Украины на памятных мероприятиях 8 и 9 мая является пощечиной государству и украинскому народу.

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