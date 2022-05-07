Решение Берлина – шок и пощечина Украине: посол в ФРГ разнес запрет украинской символики на 8-9 мая

Берлин принял катастрофическое политическое решение, запретив символику Украины на памятных мероприятиях 8 и 9 мая - Мельник / Посольство Украины в Германии

Запрет властями Берлина национальной символики Украины на памятных мероприятиях 8 и 9 мая является пощечиной государству и украинскому народу. Такое решение – не только отсутствие такта, но и катастрофа с точки зрения политики. Заявления Германии о поддержке Киева в подобной ситуации выглядят пустым звуком. Причем запрет символики Украины, наряду с российской, становится огромным скандалом. Под российской символикой осуществляются зверские преступления против мирных украинцев. Инцидент просто возмущает. Решение немецкой столицы должно быть отменено. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland он подверг критике власти Берлина, которые решили запретить символику украинского государства на мероприятиях 8-9 мая. Дипломат назвал это пощечиной Украине и народу.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, а является катастрофическим политическим решением", - сказал Мельник, уточнив, что слова Германии о поддержке Украины на фоне такой ситуации выглядят как пустой звук.

Также он акцентировал внимание на том, что наравне с украинской символикой на мероприятиях запрещена и российская. Ситуация – огромный скандал, учитывая убийства мирных украинцев под национальным флагом РФ.

"В столице запрещено публичное ношение украинского флага, как и российского, под которым день и ночь осуществляются самые худшие военные преступления против мирного украинского населения и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал", - сказал Мельник.

По его словам, усилия полиции, обеспечивающую безопасность, понятны, однако факт приравнивания жертвы с преступником возмущает.

"Жертву и преступников приравнивают, просто возмущает", - сказал Мельник.

Также Андрей Мельник подчеркнул, что местные власти Берлина должны "немедленно отменить это сомнительное решение".

Запрет властями Берлина символики 8 и 9 мая

Полиция Берлина, чтобы не допустить конфликтов, решила запретить определенную символику на мероприятиях, приуроченных к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма, которые состоятся 8-9 мая. Правоохранители стремятся обеспечить безопасность на мероприятиях поминовения и выступают против "любой формы поддержки, одобрения или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях".

"Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине", - указано в сообщении полиции.

Какую символику запретили в Берлине

российские или украинские флаги;

флаги СССР;

георгиевские ленты;

военная униформа или части формы также в видоизмененных формах;

флаги с изображениями территории Украины без оккупированных РФ территорий;

флаги "Л/ДНР";

буквы V, Z.

Кроме того, запрещено петь военные песни, исполнять марши и скандировать лозунги, оправдывающие или прославляющие войну России против Украины.

Исключения предоставляются для дипломатов, чтобы они почтили память государств, принимавших непосредственное участие в освобождении Германии.

"Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии", - подчеркивается в заявлении правоохранителей.