"Подарок" от оккупантов: ВСУ захватили брошенный рашистами танк Т-72

Вражеский танк полностью исправен и в рабочем состоянии.
Вооруженные силы Украины продолжают собирать богатый урожай вражеской техники. Нередко российские оккупанты в панике бросают исправные танки прямо на полях сражений.
О захвате бойцами ВСУ очередного российского танка – Т-72Б3 на своей странице в Facebook сообщил Андрей Лысенко из пресс-службы Минобороны Украины.
"Поставка тяжелого вооружения от РФ идет по плану. На этот раз оккупанты передали нам Т-72Б3", – написал он.
Отмечается, что вражеский танк полностью исправен и в рабочем состоянии. В нем попросту закончилось топливо, из-за чего оккупанты, у которых есть большие проблемы с поставками горючего, решили его бросить.
"Танк в идеальном состоянии", – отметил Лысенко.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения украинского наступления и продвижения к украинско-российской границе, проводят разведку к северу и северо-востоку от Харькова.
Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
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