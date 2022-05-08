"Большой позор": полиция Берлина отобрала у активистов флаг Украины – в МИД жестко отреагировали

Полиция Берлина отобрала у активистов флаг Украины/ Скрин из видео, Reuters

В Берлине полиция отобрала и свернула украинский флаг, с которым на улице немецкой столицы вышли активисты. В Министерстве иностранных дел Украины осудили решение Берлина запретить выходить на улицы с украинской символикой и назвали это большой ошибкой.

Реакцию на такие события опубликовал на своей странице в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Берлин совершил ошибку, когда запретил украинскую символику.

"Нельзя ставить символы Украины и России на одну ступень. Отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках сейчас защищает Европу и Германию от российской агрессии", – подчеркнул Кулеба.

На такой поступок отреагировал также посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он назвал запрет украинской символики "большим позором Берлина".

Берлин запретил национальную символику Украины 8-9 мая

Напомним, власти Берлина запретили использовать национальную символику Украины на памятных мероприятиях 8 и 9 мая.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник после этого заявил, что такое решение является пощечиной Украине и украинскому народу. Он подчеркнул, что это не только отсутствие такта, но и катастрофа с точки зрения политики.

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