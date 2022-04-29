УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

США начали подготовку украинских военных в Германии - Пентагон

29 апреля 2022, 23:27

Германия является одной из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины.

военные, ВСУ, война
США начали подготовку украинских военных в Германии / Фото Reuters

США начали дополнительную подготовку украинских бойцов на американских военных объектах в Германии. Обучают их пользованию радарными системы и бронетехникой, пишет CNN.

"Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские войска уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радарными системами и бронетехникой, о которой недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Германия является одной из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины. Другие же страны он не стал раскрывать.

Также он отметил, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.

"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те прочные связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - добавил Кирби.

Военная помощь Украине от других государств

Напомним, в Украину из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Отмечалось, что США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в Афганистан.

Президент Евросовета Шарль Мишель признался в том, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Однако недавно стало известно, что Минобороны Германии по настоянию канцлера Олафа Шольца исключило всё тяжелое вооружение, которое просил Киев для борьбы с агрессией РФ. По данным СМИ, нерешительность Шольца может стоить ему должности.

Читайте также:

viber
новости США Кирби новости Украины Германия
Реклама
Популярное
Дорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценноДорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценно Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022 Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России"Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России" Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на УкраинуАктриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на Украину Нет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с УкраинойНет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с Украиной
Поддержите Главред

Последние новости

23:54

Как оказать поддержку пострадавшим от войны: советы психолога

23:47

Путин готовит важное заявление на 9 мая: СМИ раскрыли сценарий КремляВидео

23:36

Защитники Мариуполя в обмен на "ПМР": Гиркин раскрыл неожиданный сценарий тайных переговоровВидео

23:27

США начали подготовку украинских военных в Германии - Пентагон

23:11

Метрополитен опера заменила Нетребко на украинскую певицу

Реклама
23:05

Зеленский высказался о дефиците бензина: когда решат проблемуВидео

23:04

"Не жди меня, мам": Регина Тодоренко попрощалась с роднымиВидео

22:34

Ракетный удар по Киеву: президент резко раскритиковал ООНВидео

22:34

Рашистов смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления врагаВидео

22:17

В Киевской области снова нашли массовое захоронение около 900 гражданских – ЗеленскийВидео

22:15

"Люди-часы": Зеленский озвучил требования Украины к гарантиям безопасностиВидео

21:58

Бурный роман и внебрачная дочь: в РФ раскрыли детали личной жизни ПутинаВидео

21:45

На Донбассе подорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

21:41

Хорошие новости с Родины и возвращение домой - гороскоп на май 2022 года для Козерогов

21:30

Мирные переговоры с РФ под угрозой из-за зверств оккупантов в Украине – ЗеленскийВидео

21:27

Мечтала стать чемпионкой: подробности убийства оккупантами известной спортсменки в МариуполеВидео

20:56

Удары Калибрами по мирным жителям: в Севастополе загружают ракеты на подлодки РФВидео

20:44

Более 600 раненых: орки бросают авиабомбы на полевой госпиталь МариуполяВидео

20:33

Оторвало руки и ноги: в РФ свозят десятки "поджаренных" в Украине солдат БалтфлотаВидео

20:05

Угроза ударов сохраняется: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границеВидео

Реклама
19:58

Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента УкраиныВидео

19:57

Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм СеверодонецкаВидео

19:27

Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантовВидео

19:26

В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожарВидео

19:26

Ленд-лиз для Украины: почему российские войска метлой вынесут из Украинымнение

19:15

Помогут привлечь богатство и защитят от бед: главные талисманы для каждого знака зодиака

19:08

Украинским переселенцам выделят 53 тысячи квартирВидео

18:55

Отрезать РФ от нефтедолларов: у Зеленского раскрыли план полного нефтяного эмбаргоВидео

18:32

Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуВидео

18:30

Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУВидео

18:25

"Все, что уцелело - сервиз и икона": украинская режиссерка показала разрушенный дом в БородянкеВидео

18:14

Соседов призывает бойкотировать артистов, которые не поддерживают войну в Украине

18:03

Украину в мае подморозит: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

17:53

Дороже 50 грн за литр: Украину накрыл дефицит топлива, в КМУ предупредили о скачке ценВидео

17:43

Косово наоборот: как Путин вешал лапшу Генсеку ООНмнение

17:28

"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю УкраинуВидео

17:18

Буряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступлениеВидео

17:06

"Твоя мать - чудовище, которое счастливо видеть, как убивают детей": сына Канделаки захейтили в сети

16:59

"РФ может сложить оружие и капитулировать": Данилов рассказал о двух вариантах завершения войныВидео

16:59

Орков угостили снарядами: мини-Байрактар ВСУ "покрошил" оккупантовВидео

Реклама
16:31

РФ устраивает провокации над Черным и Балтийским морем: НАТО перехватывает самолеты агрессораВидео

16:28

Могут пойти на эскалацию: пограничники оценили риск наступления россиян на Украину из Приднестровья

16:27

"Боже, яке кончене": Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русскихВидео

16:18

Приметы на 30 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:57

"Уничтожить троих орков": звезда TikTok "Принцеска" показала, как палит рашистов из САУВидео

15:41

"Секундомер им дать": безумный русский депутат на ТВ побредил о ядерном ударе по ВеликобританииВидео

15:32

Полякова разоблачила Собчак: что журналистка думает про УкраинуВидео

15:31

ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов вышвырнули из МомотовоВидео

15:18

Будущего у России нет и ее ждёт распадмнение

14:16

"Все эти годы говорит и не боится": Лии Ахеджаковой предложили дать украинское гражданство

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять