США начали подготовку украинских военных в Германии - Пентагон

США начали подготовку украинских военных в Германии / Фото Reuters

США начали дополнительную подготовку украинских бойцов на американских военных объектах в Германии. Обучают их пользованию радарными системы и бронетехникой, пишет CNN.

"Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские войска уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радарными системами и бронетехникой, о которой недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Германия является одной из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины. Другие же страны он не стал раскрывать.

Также он отметил, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.

"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те прочные связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - добавил Кирби.

Военная помощь Украине от других государств

Напомним, в Украину из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Отмечалось, что США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в Афганистан.

Президент Евросовета Шарль Мишель признался в том, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Однако недавно стало известно, что Минобороны Германии по настоянию канцлера Олафа Шольца исключило всё тяжелое вооружение, которое просил Киев для борьбы с агрессией РФ. По данным СМИ, нерешительность Шольца может стоить ему должности.

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