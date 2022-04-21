"Сложное решение": в Евросовете пообещали Украине тяжелое вооружение

Мишель пообещал тяжелое оружие для Украины / Reuters

Президент Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Шарль Мишель в интервью Европейской правде рассказал, что принципиальное согласие ЕС на поставку оружия для Украины удалось достичь еще в феврале, хотя в начале переговоров он не был уверен в успехе.

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!", - признался. он.

Президент Евросовета возглавляет встречи глав государств и правительств Евросоюза и отвечает за подготовку проектов решений этого органа.

"За два месяца с тех пор мы уже выделили (для безвозвратных закупок на нужды ВСУ) 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно , мы и будем делать еще больше", - признал политик.

Он также сообщил, что у ЕС появилось понимание потребности поставки тяжелого оружия для Украины, но эти закупки не будут анонсироваться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими. Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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