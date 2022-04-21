"Сложное решение": в Евросовете пообещали Украине тяжелое вооружение

У ЕС появилось понимание потребности поставки тяжелого оружия для Украины, но эти закупки не будут анонсироваться.
Президент Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.
Шарль Мишель в интервью Европейской правде рассказал, что принципиальное согласие ЕС на поставку оружия для Украины удалось достичь еще в феврале, хотя в начале переговоров он не был уверен в успехе.
"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!", - признался. он.
Президент Евросовета возглавляет встречи глав государств и правительств Евросоюза и отвечает за подготовку проектов решений этого органа.
"За два месяца с тех пор мы уже выделили (для безвозвратных закупок на нужды ВСУ) 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно , мы и будем делать еще больше", - признал политик.
Он также сообщил, что у ЕС появилось понимание потребности поставки тяжелого оружия для Украины, но эти закупки не будут анонсироваться.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.
Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими. Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.
По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.
Читайте также:
- Украину могут принять в Евросоюз раньше, чем другие страны – глава Европарламента
- Руководство Евросоюза посетило Бучу: им показали последствия зверств оккупантов
- Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФ