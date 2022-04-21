Германия вычеркнула тяжелое вооружение из списка военной помощи Киеву, Шольцу грозит отставка - СМИ

Олаф Шольц может лишиться должности канцлера Германии / Фото Reuters

Министерство обороны Германии по настоянию канцлера Олафа Шольца, который недавно заявил, что Кремль не должен победить в войне в Украине, исключило все тяжелое вооружение, которое просил Киев для для борьбы с агрессией РФ. По данным СМИ, нерешительность Шольца может стоить ему должности.

В списке, направленном Украиной, были танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на издание Bild, в распоряжении которого имеются украинский и немецкий списки.

Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа Milan и Spike.

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Немецкая промышленность была готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

После этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список, пишет издание. В результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.

Издание Spiegel уточняет, что из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка. Уже сейчас нарастает недовольство внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

По данным издания, на следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер. При этом резолюция от ХДС вполне способна собрать большинство голосов, ведь в самой коалиция идея поставок тяжелых вооружений Киеву имеет широкую поддержку.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге", - отмечает Spiegel.

Как сообщал Главред, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Германии до сих пор жив миф о "мощи России". И это стало первой причиной, почему страна не захотела предоставлять Украине оружие для защиты от РФ в начале широкомасштабного вторжения. По этой же причине сейчас возникают трудности с предоставлением Украине тяжелого вооружения.

Политика Германии в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Берлина в отношении Украины меняется. Об этом он сказал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые состоялись 10 апреля.

12 апреля появилась информация, что президент Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией. Такая информация появилась в западных СМИ. Однако в тот же день ее подтвердил и сам Штайнмайер.

13 апреля в Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения.

Другие новости: