Шольц сделал громкое заявление о войне России против Украины

Немецкий канцлер призвал Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.
"Россия не должна выиграть эту войну", - заявил Шольц.
Немецкий канцлер призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска. "Прекратите эту ужасную войну", - добавил он в сегодняшнем заявлении.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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