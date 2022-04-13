"Эти два народа – братья": Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в Украине

Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в Украине / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в войне против Украины.

Отвечая на вопрос телеканала France 2, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" для обозначения убийства украинцев российскими военными, Макрон заявил: "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы) – ред.) – братья", пишет "Радио Свобода".

"Я хочу продолжать пытаться, как могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу. То, что мы можем с уверенностью сказать, это то, что ситуация неприемлема и это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле, нашей европейской земле", – отметил Макрон.

Также он заявил, что Франция и Украина сотрудничают в расследовании вероятных военных преступлений.

Читайте такжеРоссия начинает пожинать первые плоды своих военных преступлений в Буче"Россия в одностороннем порядке начала жесточайшую войну, теперь было установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", – сказал Макрон.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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