"Обида переросла в паранойю": Макрон резко высказался о причинах нападения Путина на Украину

Макрон высказался о причинах нападения Путина на Украину / Фото Reuters

Обида Владимира Путина переросла в паранойю и это подтолкнуло его к решению развязать войну против Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет BFM TV.

Французский лидер добавил, что последние годы глава Кремля практически находился в международной изоляции.

Как отмечает издание, отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон заявил, что "его обида переросла в паранойю". По его словам, после введенных в 2014 году санкций глава Кремля фактически оказался в международной изоляции и это только укрепило его в решении развязать войну.

"Роль COVID также не следует недооценивать. Он месяцами оказывался в Сочи, запирался, меньше общался с другими главами государств", - добавил Макрон.

При этом президент считает, что Путин "уважает Францию ​​и проводит различие с остальным Западом". Однако, по его словам, у главы Кремля действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании россиян, что его главная тема связана с США.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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