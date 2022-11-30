В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, МИД срочно усиливает безопасность зарубежных ведомств

МИД срочно усиливает безопасность зарубежных ведомств из-за взрыва в посольстве в Испании/ ua.depositphotos.com, pixabay.com, Reuters

В посольстве Украины в столице Испании Мадриде в среду, 30 ноября, произошел взрыв. Взрывчатку кто-то прислал в конверте.

Когда комендант осматривал конверт, тот взорвался в его руках. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Коменданта забрали в больницу с незначительными ранениями.

"Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали", – рассказал Николенко.

После этого случая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Также Кулеба призвал своего коллегу в Испании срочно расследовать этот инцидент. Сейчас на месте происшествия работают испанские правоохранители и пиротехническая служба.

"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", – говорит Николенко.

Ранее сообщалось, что в Испании несколько мужчин напали на украинца, который вышел на единичную акцию с призывом остановить войну в Украине и держал в руках сине-желтый флаг с красной надписью на английском "Stop war".

Напомним, в Испании неадекватная гражданка России в муниципалитете Кальпе пыталась сорвать антивоенный митинг украинцев. Известная украинская блогер и светская львица Рамина Есхакзай опубликовала соответствующее видео в Instagram.

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