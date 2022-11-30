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Полностью отремонтировать энергосистему Украины этой зимой невозможно: в ВР назвали сроки

30 ноября 2022, 15:13

Украина восстанавливает энергосистему как за счет своих резервов, так и при помощи международных партнеров.

Андрей Герус, отключение света
Полностью отремонтировать энергосистему Украины этой зимой невозможно / УНИАН

Украина не сможет этой зимой отремонтировать все энергообъекты, которые были повреждены российскими ракетными ударами.

Для ремонта требуется оборудование, изготовление которого занимает не менее 6 месяцев, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, Украина восстанавливает энергосистему как за счет своих резервов, так и при помощи международных партнеров.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, которое требует Украина, для его изготовления необходимо не менее 6 месяцев", – сказал Герус.

Он также добавил, что не все европейское оборудование подходит для энергосистемы Украины.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света, вместо аварийных.

В Forbes рассказали о тре сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Андрей Герус отключения света
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