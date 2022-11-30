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РФ ведет разведку и ищет новые объекты: в ГУР рассказали о подготовке врага к новой ракетной атаке

30 ноября 2022, 12:57

У страны-агрессора РФ заканчиваются ракеты, Москва использует старые запасы времен Советского Союза, сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Запуск ракеты РФ
Задача ГУР - предупредить ракетную атаку оккупанта, - Скибицкий / Минобороны РФ

Оккупант Россия не оставляет намерений нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Враг ведет разведку целей и готовит свои ракеты к применению. У захватчиков заканчиваются ракеты, поэтому они используют старые запасы времен СССР. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на сегодняшний день ситуация стабильная. Россияне проводят плановые полеты своей стратегической авиации на востоке Украины. Они ведут доразведку и разведку новых целей.

"Мы наблюдаем, как только будет выход дополнительных сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр", если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации - то наша задача своевременно предупредить (ракетную атаку), - сказал Скибицкий.

По его словам, захватчики ведут доразведку и разведку новых целей.

"Во-первых, (оккупантами) осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых - это классический подход, изучаются те районы, цели, по которым будет нанесен удар. И третье - это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, что требует времени", - объяснил представитель ГУР.

Также он акцентировал внимание на том, что в РФ сокращаются запасы ракет, вследствие чего захватчики пользуются запасами времен СССР. Для этого нужно время, чтобы подготовить и обслуживать ракеты перед их применением.

"Мы реально видели, когда РФ применяла крылатые ракеты Х-22 и довольно большой процент подрывался в воздухе. Я уже не говорю о том, что некоторые не достигали целей. Соответственно, нужно время и подготовка, чтобы применить старое вооружение", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Ракетные удары РФ по Украине

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что Россия в любой момент может нанести массированный ракетный удар. Агрессор бьет ракетами с определенной периодичностью – раз в неделю. Не исключено, что такая схема будет сохраняться.

Также Игнат говорил о том, что с начала полномасштабного военного вторжения РФ выпустила по Украине более 4000 ракет, и это не считая ударов С-300 и реактивными системами залпового огня. По мнению представителя ВС ВСУ, война переходит на другой уровень, и Украине нужно усиление ПВО.

Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что войска РФ на этой неделе могут нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Депутат призвал украинцев заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период.

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ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий война России и Украины
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