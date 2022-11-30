"Хотят нас закошмарить": военный рассказал, зачем Россия готовит массовые ракетные удары

Ракетный удар, Евгений Карась / pixabay, Апостроф

Лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас.

По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

"Во-первых, психологически нас закошмарить, во-вторых, попытаться мотивировать свое население. Мол, у нас "ни света, ни туалета", зато у "укропов" - все темно, и мы живем не лучше, чем они. Потому что, как мы понимаем, даже после самых жестких обстрелов некоторые украинские города не выглядят так кошмарно, как российская глубинка", - говорит военнослужащий.

Он отмечает, что "обстрелы делают взрыв и обжиг, но когда смотришь на российские города и видишь, как они упали с течением времени, наблюдаешь живой процесс разрушения, то складывается впечатление, будто временная бомба взорвалась",

"Поэтому россиянам нужен мотиватор "в Украине все плохо, потому что они воюют с Россией". Конечно, есть еще фактор того, что ракетами россияне бьют по объектам промышленности, производству, ремонтным мощностям, логистике, лечению раненых и тому подобное, что тоже имеет для них смысл. В военном плане это - мизерная проблема, потому что она не является такой, что может что-то кардинально изменить в освобождении Мелитополя, Крыма, в ходе войны. Видимо, эти обстрелы приведут к тому, что победа будет отложена во времени. Но это не те проблемы, которые бы привели к каким-то стратегическим изменениям. Сами россияне тоже с этого хохочут и говорят - чего бы все эти ракеты не бьют по украинским войскам возле Краматорска, Бахмута, а вместо того бьют по каким-то складам возле Львова, еще и не попадают по ним. Все понимают, что эти удары - это уже не про войну. Это не далеко идущие факторы, а чтобы куда-то пострелять", - добавил он.

Карась также отмечает, что Россия вновь попытается серьезные поражения энергетике.

"Если у РФ получится, например, нанести серьезные поражения энергетике (хотя я надеюсь, что у нашей власти есть определенные "сюрпризы" и все будет хорошо), это создаст большой дискомфорт, но это не влияет на танковый батальон, который будет выполнять работу в районе Сватово или на юге. Потому что у батальона будут генераторы, обеспечение, и все равно все придет-приедет. Вот сейчас, например, в прифронтовой области Украины выключили свет, но включили генератор. То есть у военных проблем от этих ударов почти нет. С ремонтом техники Запад все равно помогает, поэтому эти удары - это агония. Они бестолковые, но очень противные", - сказал он в интервью Главреду.

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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